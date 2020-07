Massimo Osanna sarà il nuovo direttore generale dei Musei dello Stato (Di sabato 4 luglio 2020) Sarà Massimo Osanna il nuovo direttore generale dei Musei dello Stato. Lo ha deciso il ministro per i Beni e le Attivita’ culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, al termine della procedura di interpello avviata a inizio giugno dal Mibact per il conferimento dell’incarico apicale della direzione generale del ministero che coordina le politiche di gestione, fruizione e comunicazione dei Musei statali, garantisce lo sviluppo del sistema museale e un’offerta culturale accessibile e di qualita’. “Un incarico prestigioso con una forte proiezione internazionale”, ha sottolineato Franceschini ringraziando l’uscente Antonio Lampis “per l’impegno e la professionalita’ dimostrata in questi anni”. Massimo Osanna, ha aggiunto Franceschini, “ha cambiato il volto di Pompei che, grazie al suo lavoro, e’ ... Leggi su ildenaro

ArteMagazine : Massimo Osanna sarà il nuovo direttore generale dei musei dello Stato - FabioPariante : Musei, il nuovo direttore generale sarà Massimo Osanna - biagio : Musei, Massimo Osanna nuovo direttore generale - vic_purtusiello : RT @HuffPostItalia: Massimo Osanna nuovo direttore dei musei dello Stato - CorriereQ : Massimo Osanna nuovo direttore generale musei pubblici -