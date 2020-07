Marinella Pacifico smentisce il suo passaggio dal M5S alla Lega (Di sabato 4 luglio 2020) In un’intervista rilasciata a Federico Capurso della Stampa, che l’aveva chiamata in causa come possibile transfuga, la senatrice del MoVimento 5 Stelle Marinella Pacifico smentisce il suo passaggio alla Lega: «Non-mi-muo-vo. Ha mai sentito una mia dichiarazione contro il Movimento?». Sulla fiducia, le rispondo di no. «Ecco. Infatti non riesco a spiegarmi da dove nascano queste falsità e perché circolino ancora sui giornali». Dicono che abbia un ottimo rapporto con i leghisti, più che con i dem, nonostante il cambio di governo. È falso? «Solo perché ho fatto una missione in Cina insieme a Toni Iwobi, della Lega, che era il capodeLegazione. Sono andata con Iwobi per scelta del consiglio di presidenza della commissione Esteri, non mia. Poi certo, è andata bene. Ma non per questo ho tendenze di ... Leggi su nextquotidiano

