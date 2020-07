Marcuzzi e De Martino negano il flirt. Ma Belen cita Cocciante come la Marrone nel 2012 - (Di sabato 4 luglio 2020) Francesca Galici È esploso il gossip dell'estate per una presuna liaison tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: se loro negano, Belen cita Cocciante, come fece Emma quando il ballerino la tradì proprio con l'argentina Nella serata di ieri, il sempre informato Dagospia ha lanciato la bomba che ha infiammato i social e scatenato il gossip dell'estate. "C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi", titolava ieri il noto sito di informazione irriverente. Nello stesso articolo è stata anche riportata la nuova presunta liaison tra Belen Rodriguez e un imprenditore napoletano, Gianmaria Antinolfi, dal quale l'argentina sarebbe corsa in questi giorni. Lo testimonierebbero anche le foto e i video pubblicati dall'argentina e ... Leggi su ilgiornale

