Manchester United-Bournemouth oggi in tv: orario e come vederla in streaming (Di sabato 4 luglio 2020) Sfida di grande importanza all’Old Trafford di Manchester dove i Red Devils accoglieranno il Bournemouth. In palio c’è tanto per le due squadre con il Manchester United a caccia di punti fondamentali per la corsa Champions mentre gli ospiti cercheranno il colpaccio esterno per proseguire la risalita dalla pericolosa zona retrocessione. Il match in programma alle ore 16:00 di sabato 4 luglio verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport, visibile anche in streaming attraverso i servizi Sky Go e Now Tv. Leggi su sportface

TuttoMercatoWeb : ??? Yvan Le Mée a @StadioAperto: 'Farò una serie sul calciomercato e vorrei Salvatore Esposito come protagonista. V… - dflatorre : Semifinales de FA Cup. Manchester City-Arsenal. Manchester United-Chelsea. - WahidaCandy : @MeridianBetTZ Manchester United Ushindi tu - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Premier, dove vedere Manchester United Bournemouth tv streaming: Dove vedere Manchester… - ItaSportPress : Manchester United, Pogba e Bruno Fernandes si scontrano in allenamento e... si infortunano - -