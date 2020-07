Maltempo, forti temporali notturni al Sud: nubifragi tra Sicilia e Calabria, verso i 100mm nel messinese tirrenico (Di sabato 4 luglio 2020) Si intensifica il Maltempo all’estremo Sud nella notte: forti temporali stanno colpendo la Sicilia nord/orientale, in provincia di Messina, e gran parte della Calabria. I nubifragi che stanno colpendo il messinese tirrenico hanno provocato accumuli pluviometrici eccezionali per la stagione estiva, in continuo aumento per via della pioggia insistente. Siamo a 94mm a Patti, 63mm a Tripi, 58mm a Torregrotta, 53mm a Montalbano Elicona, 44mm a Novara di Sicilia, 41mm a Falcone, 23mm a San Pier Niceto, 15mm a Pace del Mela, 12mm a Terme Vigliatore. Anche in Calabria è un sabato sera di forte Maltempo: diluvia a Reggio con appena +20°C, una situazione meteo rarissima per il cuore della stagione estiva. Per monitorare il Maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo Maltempo, forti ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Maltempo Sicilia forti temporali su Messina: bombe d’acqua sulla tirrenica 73mm a Patti [DATI] - #Maltempo… - MeteoNotizie : Il maltempo che ha interessato la Puglia in queste ultime ore con dei forti fenomeni temporaleschi anche di tipo gr… - CentroMeteoITA : METEO - Ancora #MALTEMPO in #ITALIA con forti PIOGGE e #TEMPORALI, ecco fino a quando - CentroMeteoITA : PREVISIONI METEO - #MALTEMPO LIVE, forti #TEMPORALI e #GRANDINATE in #ITALIA, possibili locali criticità nelle PROS… - MeteoInDiretta : Senza l’azione di compressione causata dall’anticiclone, l’aria calda a contatto con il suolo è spinta naturalmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo forti CRONACA METEO - Maltempo al Nord, forti temporali intorno a Milano - VIDEO 3bmeteo Bologna, violento nubifragio all’alba: sottopassaggi e cantine allagate. Disagi anche in Romagna

Violento temporale, nelle prime ore di questa mattina, nel Bolognese. Allagamenti e disagi, in particolare, in Valsamoggia, vicino a Bologna. Dalle 2.30 alle 4, come ha spiegato su Facebook il sindaco ...

Meteo Sicilia, aria più fresca e possibile maltempo, piogge e temporali nel Messinese

Una perturbazione, con contributo di aria più fresca in quota, continua ad influenzare le condizioni meteorologiche sull’Italia. Le piogge, che assumeranno carattere prevalentemente temporalesco, inte ...

Violento temporale, nelle prime ore di questa mattina, nel Bolognese. Allagamenti e disagi, in particolare, in Valsamoggia, vicino a Bologna. Dalle 2.30 alle 4, come ha spiegato su Facebook il sindaco ...Una perturbazione, con contributo di aria più fresca in quota, continua ad influenzare le condizioni meteorologiche sull’Italia. Le piogge, che assumeranno carattere prevalentemente temporalesco, inte ...