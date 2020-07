Major League Baseball, 38 casi di positività al Covid-19 (Di sabato 4 luglio 2020) È salito a 38 il numero di positività al Covid-19 nella Major League Baseball (MLB). Si tratta di 31 giocatori e 7 membri degli staff in 19 dei 30 team: i risultati sono stati comunicati venerdì dall’associazione dei giocatori (Mlbpa) e dalla struttura organizzativa del campionato professionistico nordamericano. Gli allenamenti erano stati sospesi dal 12 marzo, due settimane prima della data di inizio del campionato. La MLB dovrebbe iniziare il 23 o 24 luglio con in programma 60 partite invece delle solite 162. Leggi su sportface

Anche 105 anni di tradizione possono cedere il passo a una causa più nobile perché il mondo e la società cambiano. I Cleveland Indians potrebbero cambiare nome dalla prossima stagione per dare un sost ...