Ma Zaia che oggi dice che il Veneto è Covid-free è lo stesso che ieri voleva il TSO per gli untori? (Di sabato 4 luglio 2020) Il paziente serbo 0 che ha contagiato l’imprenditore vicentino sembra sia deceduto mercoledì: lo ha detto oggi nel corso della conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, presente il direttore dell’Ulss berica, annunciando anche che una segnalazione sarà presentata alla Procura di Vicenza per valutare eventuali profili di colpevolezza da parte della persona che pur sapendo di essere positivo ha diffuso il contagio in Veneto. Ma Zaia che oggi dice che il Veneto è Covid-free è lo stesso che ieri voleva il TSO per gli untori? Resta intanto in terapia intensiva in gravi condizioni l’imprenditore vicentino della Laserjet di Pojana Maggiore, mentre i quattro veneti che hanno viaggiato nella stessa auto al rientro dalla Serbia “non avevano addosso la mascherina” secondo quanto ... Leggi su nextquotidiano

marcodimaio : In Veneto stanno aumentando i casi di contagio. #Zaia chiede misure più severe (fino ad ipotizzare una sorta di ric… - fattoquotidiano : Coronavirus, Crisanti: “Focolai in Veneto? Zaia dovrebbe prendersela con i tecnici più che con i cittadini. Troppi… - Daniele_Manca : #Coronavirus a Vicenza, il dirigente di Laserjet con 38 di febbre al compleanno e al funerale. Ai medici: «Non mi r… - ChiodiDonatella : RT @LucyMilano92: Le mascherine non saranno un bavaglio alla nostra liberta' ! Informate anche #Zaia ! Pare che tifi per Bill Gates da co… - Alessandrobarix : RT @intuslegens: #Zaia vuole il #TSO per i positivi che rifiutano il ricovero, cioè legarli ai letti e sedarli con la violenza. Si dice inc… -