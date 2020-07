L’unico modo per ridare speranza ai giovani? Scongelare il mercato del lavoro – L’intervento (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl conto più salato della crisi economica post Covid 19 lo stanno pagando gli outsider, i lavoratori con meno tutele e quelli in cerca di un’occupazione: lo diciamo da tempo e finalmente se ne sta accorgendo anche la politica. Non basta riconoscere l’esistenza del problema, però, per trovare una soluzione adeguata: senza una seria analisi dei motivi che generano questa situazione non si possono trovare correttivi adeguati. La strada debole delle “mance” (ora 600 euro, ora qualche altro succedaneo) seguita in questi mesi dal Governo nasce proprio dalla difficoltà di capire quali sono i fattori che hanno messo all’angolo gli outsider. Questi fattori sono essenzialmente tre: il divieto di licenziamenti, gli ammortizzatori sociali a pioggia e l’eccesso di vincoli sul lavoro ... Leggi su open.online

