Luglio regala la suggestiva eclissi della “Luna del Tuono”, visibile dall’Italia (Di sabato 4 luglio 2020) Il primo weekend di Luglio ci regala un suggestivo evento astronomico: un’eclissi lunare. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 Luglio, il nostro satellite passerà nell’ombra della Terra, generando un’eclissi lunare penombrale. In Italia, l’eclissi inizierà alle 05:07 del mattino del 5 Luglio e si concluderà alle 07:52. L’eclissi sarà visibile soprattutto in Nord America, Sud America, Pacifico, Atlantico, Oceano Indiano, Antartide ma parzialmente anche dall’Italia. Quella di Luglio è nota come “Luna piena del cervo” o “Buck Moon” per i nativi americani: in questo periodo dell’anno le corna del cervo maschio, che si rinnovavano ogni anno, iniziano a crescere. Viene definita anche “Luna piena del Tuono“, per i temporali che caratterizzano il periodo. Cos’è ... Leggi su meteoweb.eu

