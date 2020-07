Luca Zaia: “Quattro veneti rientrati dalla Serbia non avevano mascherine” (Di sabato 4 luglio 2020) I quattro veneti rientrati dalla Serbia a bordo della stessa auto “non avevano addosso la mascherina“. Lo ha precisato Luca Zaia, il governatore del Veneto Luca Zaia, parlando del nuovo focolaio che si è sviluppato nella regione e che ha avuto inizio da un imprenditore vicentino, attualmente ricoverato in terapia intensiva. “Oggi la Serbia, Belgrado, è entrata in lockdown“. Leggi su sportface

