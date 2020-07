Luca Argentero tenero papà, foto dolcissima con la figlia sui social (Foto) (Di sabato 4 luglio 2020) Sono poche settimane che Luca Argentero è diventato papà per la prima volta. La compagna Cristina Marino, infatti, ha dato alla luce la loro prima figlia, Nina Speranza, di cui papà Luca è davvero innamoratissimo. Dopo la prima Foto di coppia in cui i neogenitori si sono mostrati, per la prima volta, con la bambina, è giunto il momento di un selfie tra padre e figlia. Luca Argentero, pazzo di gioia per la nascita della sua prima figlia, si mostra sereno e al settimo cielo. Non fa eccezione quest’ultimo selfie, in bianco e nero, in cui il neopapà stringe sul petto la sua piccolina in un mix di emozione e di dolcezza. Inevitabili i commenti entusiastici dei fans. Luca Argentero, papà al settimo cielo Luca Argentero è diventato papà per la prima volta con la nascita di Nina Speranza. Questo lieto evento lo ha portato a ... Leggi su kontrokultura

