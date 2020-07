Lo “strano caso” delle donazioni dei nostri portavoce destinate al Covid (Di sabato 4 luglio 2020) “MoVimento 5 Stelle, boom di spese per eventi e missioni in pieno lockdown. Lo strano caso delle rendicontazioni dei parlamentari ad aprile”. Questo titolo è comparso ieri sulle edizioni on line di Messaggero e Mattino (Caltagirone Editore). Lo “scoop” si basa sull’analisi delle spese rendicontate per i mesi di marzo e aprile 2020 da diversi portavoce del MoVimento alla voce “attività ed eventi”. Chissà, la parola eventi deve aver favorito la suggestione di sfrenati baccanali consumati in chissà quale località esclusiva, con l’aggravante del lockdown. Sarebbe bastato alzare il telefono per togliersi lo sfizio di capire a cosa fosse legato quel presunto “boom”, ma avrebbe richiesto un approccio giornalistico, un minimo di professionalità. Non sia mai: meglio non verificare, ... Leggi su ilblogdellestelle

