Lo specchio della vendetta: trama e curiosità del thriller USA del 2018 (Di sabato 4 luglio 2020) “Lo specchio della vendetta” andrà in onda oggi alle ore 21,20 su Rai 2. Il titolo originale è “Family vanished”, ovvero “Famiglia svanita/scomparsa”. La pellicola è un thriller uscito nei cinema nel 2018. Ecco trama e curiosità su questo film! Lo specchio della vendetta: trama, trailer e curiosità Lo specchio della vendetta è un film girato e ambientato negli Stati Uniti. La pellicola ha una durata di 86 minuti. La famiglia Styles composta da Brian, Elisa e la figlia April stanno tornando a casa dalle vacanze. Al ritorno, si accolgono che dei malviventi si sono intrufolati in casa loro. Infatti, Elisa per lavoro maneggia parecchi soldi. Quindi, i ladri rapiscono il marito e la figlia della donna, per costringerla a rubare i contanti per loro. I criminali ottengono il denaro e se ne vanno, ma ... Leggi su nonsolo.tv

Nikko1983 : RT @sabbatini: Rispetto alle qualifiche 2019: - Mercedes migliorata di 3 decimi (1’02”9 contro 1’03”2) - Red Bull rimasta sugli stessi temp… - SerieTvserie : Lo specchio della vendetta, su Raidue ecco due famiglie una contro l'altra - tvblogit : Lo specchio della vendetta, su Raidue ecco due famiglie una contro l'altra - PiuValliTV : LA NATURA SPECCHIO DELLA VITA - _Narnia_ : RT @sabbatini: Rispetto alle qualifiche 2019: - Mercedes migliorata di 3 decimi (1’02”9 contro 1’03”2) - Red Bull rimasta sugli stessi temp… -