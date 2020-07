LIVE – Finale Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: Coppa di Germania (DIRETTA) (Di sabato 4 luglio 2020) Alle 20:00 di sabato 4 luglio Bayer Leverkusen e Bayern Monaco sono pronte a scendere in campo per contendersi la Coppa di Germania 2020. Le due squadre sono arrivate fino alla Finale e non vogliono mollare la presa proprio all’ultimo atto della competizione nazionale. Quale sarà il risultato Finale dopo i novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA DIRETTA Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-0 (LIVE dalle 20:00) Leggi su sportface

forumJuventus : Ternana-Juventus U23 1-2. Grazie ai gol di Brunori e Rafia la Juventus #Under23 vince la Coppa Italia #SerieC… - Rapturefolds : Rondo Finale Emilia; 'Confusa è l'alma mia' (from 'L'eremitaggio di Live... - chow7 : RT @TweetNinjaIO: ?? | Finale live @ - TweetNinjaIO : ?? | Finale live @ - AlexandraGeese : RT @PrimeDonne_PiuE: ????“2020 50/50 - da qui alla parità” è l’evento finale del primo corso di Prime Donne. Fra le ospiti ci sarà anche l'eu… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Finale LIVE Atalanta-Napoli 2-0, risultato finale: Pasalic e Gosens fanno volare la Dea Fanpage Napoli-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in casa la Roma di Paulo Fonseca nel Derby Sole, anche chiamato Derby del Sud, posticipo domenicale serale della 30ª giornata di Serie A. I partenopei, sesti in clas ...

Udinese-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L' Udinese di Luca Gotti affronta in casa il Genoa di Davide Nicola nella sfida salvezza della 30ª giornata di Serie A . I friulani occupano il 13° posto in classifica con Fiorentina e Torino a quota ...

Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in casa la Roma di Paulo Fonseca nel Derby Sole, anche chiamato Derby del Sud, posticipo domenicale serale della 30ª giornata di Serie A. I partenopei, sesti in clas ...L' Udinese di Luca Gotti affronta in casa il Genoa di Davide Nicola nella sfida salvezza della 30ª giornata di Serie A . I friulani occupano il 13° posto in classifica con Fiorentina e Torino a quota ...