LIVE – Finale Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-2: Coppa di Germania (DIRETTA) (Di sabato 4 luglio 2020) Alle 20:00 di sabato 4 luglio Bayer Leverkusen e Bayern Monaco sono pronte a scendere in campo per contendersi la Coppa di Germania 2020. Le due squadre sono arrivate fino alla Finale e non vogliono mollare la presa proprio all’ultimo atto della competizione nazionale. Quale sarà il risultato Finale dopo i novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA DIRETTA Bayer Leverkusen: Hradecky, S. Bender, L. Bender, Baumgartlinger,Wendell, Tapsoba, Aranguiz, Diaby, Amiri, Bailey, Havertz. Bayern Monaco: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Kimmich, Muller, Gnabry, Coman, Lewandowski. Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-2 31′ – Gol divorato dal Leverkusen! Diaby serve meravigliosamente Bailey, che spreca tutto ... Leggi su sportface

