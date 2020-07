Linea Verde Radici, il 'nuovo' sabato green di Rai 1 brilla per la confezione (Di sabato 4 luglio 2020) Federico Quaranta in Trentino per la prima puntata di Linea Verde Radici. Se è vero, come detto in precedenza, che Linea Verde è sempre più un brand, va anche notato che questo brand sta non solo crescendo in 'quantità', ma anche in qualità. In questo segmento affidato al solo Federico Quaranta quel che colpisce è sicuramente la confezione, insieme a una selezione di ospiti e di argomenti che alzano lo spessore del racconto del 'Verde', inteso in tutte le sue accezioni che spaziano dall'agricoltura/allevamento al paesaggio, dall'ecosostenibilità alla cultura ambientale.Linea Verde Radici, il 'nuovo' sabato green di Rai 1 brilla per la confezione pubblicato su TVBlog.it 04 luglio 2020 13:25. Leggi su blogo

