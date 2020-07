Leverkusen- Bayern Monaco (sabato, ore 20): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 4 luglio 2020) Finale di Liga Pokal nella cornice dell’Olympiastadion berlinese e il Bayern Monaco di Flick va a caccia del double contro il Leverkusen. La squadra di Bosz ha finito la stagione mancando la zona champions, per l’harakiri fatto alla penultima giornata, e prova a riscattarsi portando a casa un trofeo. Per una squadra fatta di tanti giovani di belle speranze sarebbe il primo grande successo dopo tanti … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

