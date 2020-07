L’esperimento “Italia” di Bill Gates. Un popolo usato come cavia (Di sabato 4 luglio 2020) L’Europa stava già programmando un passaporto per l’identità digitale legato alle vaccinazioni dal 3 ° trimestre del 2019. La vera domanda è di quali vaccini si parla? Gates ha finanziato un vaccino nuovo e totalmente diverso. Invece di iniettare un antigene e un adiuvante come nei vaccini convenzionali, si vorrebbe iniettare un piccolo pezzo del codice genetico del coronavirus nelle cellule umane. Cambiando cioè il DNA in tutto il corpo umano e riprogrammando le nostre cellule per produrre anticorpi per combattere il virus. I vaccini contro l’MRNA sono una forma di ingegneria genetica nota come “manipolazione del gene germinale”. Le modificazioni genetiche di Moderna, l’azienda guidata da Bill Gates vengono poi trasmesse alle generazioni future. Nella Dichiarazione di Ginevra di gennaio, i maggiori ... Leggi su databaseitalia

noitre32 : Bimbo di 10 anni muore per le ustioni dopo l'esperimento di scienze: doveva fare il Serpente del Faraone - UlisesBarreiro1 : Bimbo di 10 anni muore per le ustioni dopo l'esperimento di scienze: doveva fare il Serpente del Faraone - mimmamazz1 : Torino, bimbo di 10 anni muore per le ustioni dopo un esperimento di scienze a casa - mrmnft : La speranza di Speranza è che il #Coronavirus torni e ritorni per rendere l'Italia un grande esperimento Orwelliano… - 16_opamp : Connettere 12 Sconosciuti - L'Italia Riparte dal Digitale - [Esperimento... -

Ultime Notizie dalla rete : L’esperimento “Italia” Il lato maschile della moda nell'arredamento elledecor.com