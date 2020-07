Legge Zan contro la omotransfobia: cercare presto la sintesi che serve (Di sabato 4 luglio 2020) Di nuovo 2 ragazzi che si baciavano sono stati aggrediti dal branco. È successo qualche giorno fa a Vernazza e qualche giorno prima in provincia di Roma.Basterebbero queste ultime notizie di cronaca per dire dell’importanza che arrivi in porto la Legge Zan contro la omotransfobia. Una Legge per prevenire e fermare gli atti di odio nei confronti delle persone per il loro orientamento sessuale si insegue da molto tempo. Non ci siamo riusciti neppure nella scorsa legislatura che, con il voto di fiducia, era comunque arrivata ad approvare la Legge sulle unioni civili. Traguardo di civiltà anch’esso inseguito per anni. A dimostrazione della fatica anche in quel Parlamento di comporre una maggioranza. E contemporaneamente dell’importanza della scelta, tutt’altro che scontata, di arrivare fino in fondo. contro ... Leggi su huffingtonpost

