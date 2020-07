Legge elettorale, Italia Viva blocca la maggioranza. Il Pd in pressing sui renziani (Di sabato 4 luglio 2020) Sulla riforma della Legge elettorale Italia Viva di Matteo Renzi tira il freno.Il Partito democratico ricorda agli alleati il patto annunciato lo scorso mese di gennaio. Il Pd spinge per la riforma della Legge elettorale. Mantenuta la parola sul taglio dei parlamentari, ora i dem chiedono ai Cinque Stelle di fare la propria parte osservando i patti e procedendo con la riforma invocata dai dem. Ma il problema principale sembrerebbe essere Italia Viva, che si mette di traverso facendo sapere di essere a favore di un sistema maggioritario – e non proporzionale – e di ritenere che al momento le priorità del Paese siano altre. La riforma della Legge elettorale ideata dal governo La riforma della Legge elettorale è quella nota. Sistema proporzionale con premi indiretti di collegio e soglia di sbarramento fissata al 5%. Roma 09/09/2019 – Camera dei ... Leggi su newsmondo

