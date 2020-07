League of Legends: punizioni in arrivo per i troll (Di sabato 4 luglio 2020) Durante il ”dev blog” di oggi, Codebear di Riot Games dichiara che la compagnia è al lavoro per un sistema di riconoscimento automatico per colpire chi va AFK o abusa dell’intentional feeding. BEHAVIORAL SYSTEMS JULY UPDATE Sharing our next areas of focus for behavioral systems improvements.https://t.co/xYjPkFoYVb pic.twitter.com/RhJYiUY9gF — moobeat (@moobeat) July 3, 2020 Il sistema entrerà in prova nel corso di due patch future in quello che viene definito un ”Update del sistema comportamentale”, in uscita a Luglio. Tra le caratteristiche che verranno aggiunte si parla anche delle funzioni ”mute” e ”report” durante la Champion Select. Lo scopo è quello di targettare gli intentional feeders a gli AFK, arrivando a ridurre la frequenza della presenza di questi giocatori nelle partite e risolvere una volta ... Leggi su esports247

esports247_it : League of Legends: punizioni in arrivo per i troll - theIoosecannon : Vabbhè raga non so se ho mutuals che giocano a League of Legends ma se volete aggiungermi sono Pure Melodrama - SerialGamerITA : League of Legends: Nella Landa delle Lacrime X - SerialGamerITA : League of Legends: Nella Landa delle Lacrime - zazoomblog : League of Legends novità sul bilanciamento dei campioni #1 - #League #Legends #novità -

Ultime Notizie dalla rete : League Legends League of Legends, Riot ammette: la gattina Yuumi è sbilanciata! Everyeye Videogiochi League of Legends, Riot ammette: la gattina Yuumi è sbilanciata!

A dispetto degli ultimi interventi compiuti da Riot Games per depotenziarne gli attacchi e le abilità, la gattina Yuumi è ancora la dominatrice incontrastata delle arene di League of Legends. Ad ammet ...

League of Legends: NA LCS Summer Split 2020 – Settimana 3

La terza settimana del League of Legends Summer Split 2020 del circuito del Nord America (NA LCS) si è conclusa qualche giorno fa lasciandoci non poco sorpresi e con molta incertezza per quell’agognat ...

A dispetto degli ultimi interventi compiuti da Riot Games per depotenziarne gli attacchi e le abilità, la gattina Yuumi è ancora la dominatrice incontrastata delle arene di League of Legends. Ad ammet ...La terza settimana del League of Legends Summer Split 2020 del circuito del Nord America (NA LCS) si è conclusa qualche giorno fa lasciandoci non poco sorpresi e con molta incertezza per quell’agognat ...