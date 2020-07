Le zanzare possono trasmettere il coronavirus? Ecco cosa sappiamo finora (Di sabato 4 luglio 2020) (foto: Getty Images)La zanzara, sia tigre (Aedes albopticus) che comune (Culex pipiens) non è in grado di trasmettere Sars-Cov-2, il virus responsabile di Covid-19. Se fino a qualche tempo fa sembrava solo un’ipotesi, per quanto abbastanza fondata, ora la comunità scientifica può finalmente dirlo con ragionevole certezza, grazie ai risultati di uno studio condotto dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IzsVe), che in due esperimenti indipendenti hanno valutato, ed escluso, la cosiddetta competenza vettoriale – ossia la capacità di trasmettere il patogeno – delle due specie di zanzare. I dettagli degli esperimenti non sono stati ancora pubblicati (avverrà a breve), ma gli autori dello studio hanno ritenuto opportuno comunicare subito i risultati per fugare ... Leggi su wired

walterwhiteITA : Le zanzare possono trasmettere il coronavirus? Ecco cosa sappiamo finora - julietrousseI : è vero che le zanzare ti possono pungere pure sul viso? - pazientezeropod : Le zanzare non possono trasmettere il #SARSCoV2? La risposta è NO, scopriamo insieme perché! #COVID19 #podcast… - franzbaracca : @floflafli Secondo me le analisi si possono avere anche via mail, ormai le zanzare sono evolute. - SilvestriP : @ErBibbitaro L'Islanda ha temperature molto basse, possono raggiungere i -38 ° C rendendo impossibile la riproduzio… -