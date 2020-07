Le notizie del giorno – Scandalo sextape, 12 punti di penalizzazione e lutto nel calcio italiano (Di sabato 4 luglio 2020) Le notizie del giorno – Rinvio a giudizio per Karim Benzema. E’ quanto ha chiesto la procura di Versailles, nell’ambito del caso dei “sextape” del calciatore Mathieu Valbuena. Lo si è appreso a Parigi da fonti giudiziarie. Nel 2015 Benzema avrebbe esortato il compagno di nazionale a pagare dei ricattatori che minacciavano di diffondere un video a luci rosse di cui era protagonista. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Pesanti conseguenze economiche anche sul calcio dopo la pandemia di Covid-19. Il Wigan, club militante nella Championship inglese, ha annunciato di avere ricorso all’amministrazione controllata per scongiurare il fallimento. Una crisi che per i ‘The Lactics’ va avanti ormai da qualche anno e che si è aggravata in questi mesi. Oltre a queste misure, riporta ‘Il ... Leggi su calcioweb.eu

romeoagresti : #Juve-#Milik: la situazione. Gradimento totale del giocatore, messo sul piatto #Romero (no degli azzurri), ragionam… - fanpage : Il dolore del medico che si ammalò: “L’indolenza della Regione Lombardia è costata migliaia di morti” - SerieA : Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, con le giocate geniali e le prestazioni di Febbraio di @10_luisalberto ????… - solagimma : RT @Gondor18140506: @longagnani Purtroppo brutte notizie. Allego parte dell'organizzazione 20/21 del Tosi di Busto Arsizio (La scuola da se… - hyadroussel : io ho paura di leggere le notizie di notte al buio, eppure lo faccio e mi leggo tutti i contagi del covid, altro ch… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Coronavirus, ultime notizie, Iss: Rt inferiore a 1 ma circolazione virus ancora rilevante Fanpage.it Voucher al posto dei rimborsi, procedimenti contro Alitalia e Volotea

ROMA (ITALPRESS) – A poche ore dall’avvio, da parte della Commissione Europea, di due procedure di infrazione contro l’Italia per avere consentito alle compagnie aeree e ai tour operator di emettere, ...

Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

ROMA (ITALPRESS) – A poche ore dall’avvio, da parte della Commissione Europea, di due procedure di infrazione contro l’Italia per avere consentito alle compagnie aeree e ai tour operator di emettere, ...Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...