Le confidenze di Alena Seredova ai followers dopo la nascita della piccola Vivienne (Di sabato 4 luglio 2020) Al settimo cielo dopo la nascita della sua piccola principessa, Alena Seredova trova il tempo per parlare con le tante persone che la seguono della sua gravidanza e del parto, e di tutto quello che è successo prima e dopo che Vivienne nascesse! Rispondendo alle tante domande dei followers sui social, prova ad aprirsi, confidandosi con loro. “Prima ho perso 6 chili, poi ne ho ripresi 7” spiega Alena parlando di come il suo corpo è cambiato proprio nel periodo della gravidanza. Tra le tante domande fatte alla bella Alena c’è anche quella sul rapporto con il suo ex marito, Buffon. L’ex modella spiega che si sono sentiti anche dopo la nascita della piccola Vivienne e che il portiere della Juve si è complimentato con lei per l’arrivo della piccola. Una mamma felice e soddisfatta: con i due figli grandicelli e una neonata è ... Leggi su ultimenotizieflash

