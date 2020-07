Lazio-Milan, le probabili formazioni del match (Di sabato 4 luglio 2020) Priva di Immobile, la Lazio ospita il Milan allo Stadio Olimpico in un match cruciale in ottica Scudetto ed Europa League Allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospita il Milan nel big match della 29a giornata. Privi del capocannoniere Ciro Immobile, out per squalifica, i biancocelesti cercano i tre punti per restare in scia della Juventus e sperare ancora nello Scudetto. I rossoneri sono invece reduci dal pareggio all’ultimo respiro con la Samp e sognano il grande colpo esterno per portare a Milanello tre punti che sarebbero cruciali nella rincorsa all’Europa League. Il fischio d’inizio del match è atteso alle ore 21:45 e sarà visibile su Dazn. Le probabili formazioni di Lazio-Milan 3-5-2 P Strakosha D Radu D Acerbi D Patric C Lazzari C Milinkovic-Savic C Parolo C Cataldi C Jony A Luis Alberto A Correa All. ... Leggi su zon

