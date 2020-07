Lazio-Milan, i diffidati rossoneri in vista della Juventus (Di sabato 4 luglio 2020) I diffidati del Milan prima del match contro la Lazio in vista della sfida contro la Juventus in programma martedì sono due e riguardano la linea difensiva: si tratta di Musacchio, non titolare in questo periodo, e soprattutto Alessio Romagnoli, che se dunque dovesse rimediare un cartellino giallo andrebbe incontro a un turno di stop proprio contro i bianconeri. Ecco di seguito il riepilogo coi diffidati. diffidati: Musacchio Romagnoli Leggi su sportface

