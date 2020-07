Lazio-Milan 0-3, Pioli: “Vittoria meritata, pensiamo già alla Juventus” (Di domenica 5 luglio 2020) “Stiamo già pensando alla Juventus, archiviamo con soddisfazione questa vittoria, meritata dalla squadra. La prossima sarà difficile e importante, vogliamo insistere perché conosciamo la nostra situazione e le qualità dell’avversario. Meritiamo una classifica migliore e dobbiamo riportare il Milan in Europa League”. Così il tecnico del Milan Stefano Pioli commenta la vittoria con la Lazio all’Olimpico, che avvicina i rossoneri a un posto in Europa. “Abbiamo cercato di limitare le qualità degli avversari: ho messo i centrocampisti tra le linee, abbiamo mantenuto lucidità e siamo sempre stati pericolosi. Una buonissima prova – ha sottolineato l’allenatore rossonero ai microfoni di DAZN – ma non abbiamo tempo, penso già alle scelte per la Juventus”. Una battuta su Ibrahimovic, ... Leggi su sportface

