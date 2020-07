Lagarde: “Il coronavirus cambierà profondamente la nostra economia” (Di sabato 4 luglio 2020) Christine Lagarde sul coronavirus: “Si registrerà un aumento delle disuguaglianze in tutto il mondo”. ROMA – In un intervento agli incontri economici Aix en Sein la presidente della Bce, Christine Lagarde, è ritornata sugli effetti dell’emergenza coronavirus: “Il Covid-19 cambierà profondamente la struttura della nostra economia. Molto probabilmente ci sarà un aumento delle disuguaglianze nel mondo che avranno una conseguenza a livello macroeconomico e sociale. Situazioni che porteranno la politica monetaria a rimanere accomodante anche per affrontare alcuni cambi dal punto di vista strutturale che potrebbero avere un impatto sull’inflazione“. Christine Lagarde sulla Corte Costituzionale tedesca Nell’intervento l’ex direttrice della Fmi è ritornata sulla decisione della Corte Costituzionale ... Leggi su newsmondo

