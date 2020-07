"La vergogna del giornale unico del virus contro Luca Zaia": l'imperdibile sfuriata di Nicola Porro (Di sabato 4 luglio 2020) Punta il dito, si scatena, Nicola Porro. Lo fa nella sua consueta Zuppa di Porro, dove difende Luca Zaia e, soprattutto, attacca quello che definisce "il giornale unico del virus". Porro, come è noto, da tempo ha accenti molto critici non solo nei confronti del governo ma anche nel modo in cui viene narrata, diffusa e spiegata l'emergenza coronavirus. E il giornalista passa all'attacco, stigmatizzando "il godimento assoluto del giornale unico del virus per il ritorno e le falle del sistema Veneto, per i contagi nel vicentino, per la rabbia di Luca Zaia che ha denunciato il manager che non si è voluto ricoverare". Dunque, Porro aggiunge il suo classico "toc toc: sapete quanti sono i positivi di questo scandalo di seconda ondata? Soltanto cinque". Non c'è nulla da aggiungere, vostro onore. Leggi su liberoquotidiano

I parlamentari calabresi del M5S annunciano la presentazione di una interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari regionali per diffidare la Regione Calabria dal ...

GENOVA - "Invece di andare al cinema, il presidente del Consiglio Conte farebbe bene ad andare in tv a spiegare a famiglie, lavoratori, aziende perché da settimane le autostrade della Liguria sono nel ...

