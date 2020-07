La ricetta fresca e leggera: il risotto con asparagi, zucchine e piselli (Di sabato 4 luglio 2020) La ricetta fresca e leggera: il risotto con asparagi, zucchine e piselli. Il primo che ti suggeriamo oggi è un gustoso risotto con asparagi, zucchine e piselli. Siamo in presenza di un primo piatto davvero leggero e gustoso, oltre che delicato. La ricetta fresca e leggera: il risotto con asparagi, zucchine e piselli Gli ingredienti Gli ingredienti che servono per questo piatto sono i seguenti: 350 grammi di riso; 250 grammi di piselli surgelati; 250 grammi di asparagi; 150 grammi di zucchine; 600 grammi di brodo di verdure; 50 grammi di vino bianco; 50 grammi di parmigiano grattugiato; un cipollotto fresco; uno scalogno; la scorza di un limone; pepe nero e olio extravergine di oliva: quanto basta. La preparazione Per la preparazione fai così Lava e asciuga tutte le verdure. Pulisci gli asparagi e tagliali a rondelle, conservando integre le punte; questo invece non vale ... Leggi su pianetadonne.blog

