La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di sabato 4 luglio 2020

Nemmeno il tempo di riprendere fiato ed è di nuovo tempo di Serie A con le prime 3 gare valide per la 30ª giornata di campionato. Alle 17.15 la Juventus ospita il Torino nel Derby della Mole: ghiotta occasione per gli uomini di Maurizio Sarri, per allungare ulteriormente sulle inseguitrici dando il colpo di coda decisivo per lo Scudetto. Alle 19.30 sarà la volta di Sassuolo-Lecce, mentre alle 21.45 spazio al big match tra Lazio e Milan, con i biancocelesti a caccia di 3 punti fondamentali per...

