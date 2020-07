La polizia romana scopre (20 anni dopo) un serial killer satanista: il suo Dna su tre vittime (Di sabato 4 luglio 2020) Elisea, Cristina, Patrizia. Tre vittime, tre donne. La stessa mano, lo stesso Dna. Un Cold case che potrebbe aprirne altri, in modo sorprendente. La sezione omicidi della squadra mobile di Roma ha infatti individuato un serial killer. Autore di alcuni delitti nel 1998 e di uno nel 2006. Il pluriomicida si chiamava Gaetano Tripodi. È morto un mese fa, in cella, per cause naturali. Come da prassi, il suo profilo genetico è stato prelevato ed inserito nella banca dati della polizia criminale che dal 2016 contiene i profili di tutti gli arrestati per qualsiasi crimine. «Una pratica ancora inusuale nel 2006 – racconta il genetista forense Enrico Maria Pagnotta – quando il Dna di Tripodi venne confrontato solo con i reperti dell’omicidio di Tor Bella Monaca». Il serial killer e gli eletti di Satana Le altre due vittime risalgono al 1998. A Rosolina ... Leggi su secoloditalia

