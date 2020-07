La perenzione (Di sabato 4 luglio 2020) Cos'è la perenzioneperenzione dei ricorsi ultraquinquennaliEffetti della perenzioneperenzione e domanda cautelareCos'è la perenzioneTorna suL'istituto della perenzione, disciplinato dagli articoli 81 e seguenti c.p.a., rappresenta la principale ipotesi di estinzione nel procedimento amministrativo, che si verifica a seguito del mancato impulso di parte entro un determinato periodo di tempo. La sua disciplina è contenuta nel Libro secondo (Processo amministrativo di primo grado), Titolo VI rubricato "Estinzione e improcedibilità". L'inattività delle parti, dunque, è causa estintiva del giudizio amministrativo. L'art. 71 c.p.a, infatti, prevede che la fissazione dell'udienza di discussione debba essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il ... Leggi su studiocataldi

L'estinzione del giudizio per perenzione comporta la caducazione automatica di tutti gli effetti riconducibili alla misura cautelare eventualmente accordata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, co ...