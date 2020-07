La Mare Jonio, la nave 'taxi' che ci scarica migranti positivi (Di sabato 4 luglio 2020) Sofia Dinolfo Mauro Indelicato Inizia l'estate "calda" della Mare Jonio. L'equipaggio di Casarini ne ha già fatti sbarcare 43 (di cui 8 con il Covid). Polemiche su più fronti: si teme per la salute dei cittadini italiani Da quando hanno avuto fine i giorni scandagliati dal lockdown anche le Ong hanno ripreso la loro attività nel mar Mediterraneo seguendo le rotte attraversate dai barchini di numerosi migranti. Come i fatti di cronaca dei giorni scorsi raccontano, le navi delle Ong hanno acceso i motori in Mare portando al termine le missioni intraprese. Fra le navi appartenenti alle Organizzazioni Non Governative, vi è anche la Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans. L’Ong battente bandiera italiana è tornata ad operare il 19 giugno scorso recuperando 43 migranti a bordo di un barchino a 48 miglia a sud ovest di ... Leggi su ilgiornale

Da quando hanno avuto fine i giorni scandagliati dal lockdown anche le Ong hanno ripreso la loro attività nel mar Mediterraneo seguendo le rotte attraversate dai barchini di numerosi migranti. Come i ...

