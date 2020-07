La lettera di Patrick Zaky alla famiglia: “Un giorno sarò libero e tornerò alla normalità” (Di sabato 4 luglio 2020) La lettera di Patrick Zaky alla famiglia: “Mi mancate tanto, più di quanto io possa esprimere in poche parole”. ROMA – A distanza di diversi mesi dal suo arresto Patrick Zaky ha inviato una lettera alla famiglia per rassicurare sul suo stato di salute. La lettera è stata svelata dal gruppo di attivisti che da tempo chiede la liberazione del giovane egiziano arrestato dalle autorità locali ad inizio febbraio. “Cari, sto bene e in buona salute – si legge nel testo – e spero anche voi. famiglia, lavoro, amici e università di Bologna, mi mancate tanto, più di quanto io possa esprimere in queste poche parole. Un giorno sarò libero e tornerò alla normalità, e ancora meglio di prima“. Noury: “Una bella notizia. La nostra battaglia non si ferma” La lettera è stata ... Leggi su newsmondo

