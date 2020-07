«La Lega ha fatto saltare gli aumenti ai Vigili del Fuoco» (Di sabato 4 luglio 2020) Qualche giorno fa abbiamo parlato del curioso caso di Genova, quando una squadra di Vigili del Fuoco si è rifiutata di togliere uno striscione antifascista perché non era pericolante e perché questo tipo di interventi in questo caso non sono di competenza dei pompieri. Qualche tempo fa abbiamo invece raccontato degli straordinari da pagare a polizia e Vigili del Fuoco promessi da Matteo Salvini e infine pagati dal governo giallorosso. Ieri, denunciano i deputati del MoVimento 5 Stelle, la Lega ha fatto saltare l’equiparazione degli emolumenti a quelli della polizia in commissione Bilancio. «La Lega ha fatto saltare gli aumenti ai Vigili del Fuoco» A raccontare nel dettaglio la vicenda è stata la deputata Vittoria Baldino: «Avevamo promesso che il loro stipendio fosse equiparato a quello delle altre forze dell’ordine. Ci ... Leggi su nextquotidiano

Mov5Stelle : Contro il taglio dei #vitalizi hanno fatto ricorso oltre 700 ex senatori. La Commissione Contenziosa del Senato, un… - matteosalvinimi : #Salvini: oggi i parlamentari Lega hanno fatto battaglia per il rinvio quantomeno all'autunno delle scadenze fiscal… - matteosalvinimi : No alla nuova ordinanza sul contributo di autonoma sistemazione, che crea disparità tra terremotati. La Lega è stat… - doctorgis84 : RT @neXtquotidiano: «La #Lega ha fatto saltare gli aumenti ai #VigilidelFuoco» - neXtquotidiano : «La #Lega ha fatto saltare gli aumenti ai #VigilidelFuoco» -

