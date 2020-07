La Juventus fa suo il derby: ancora decisivi Dybala e Ronaldo. Il Torino crolla 4-1 (Di sabato 4 luglio 2020) La scena la rubano sempre loro, Dybala e Cristiano Ronaldo, anche nella stracittadina sgonfiata dall'assenza del pubblico sugli spalti ma vissuta e combattuta fino al 90' sul campo, soprattutto dopo la prima mezzora di dominio bianconero. La Juve vince ancora, il 'Dybaldo' è ancora protagonista, la Lazio è di nuovo costretta a fare gli straordinari per restare in scia alla capolista. Dopo quello contro il Lecce la Vecchia Signora cala un altro poker all'Allianz Stadium nel giro di una settimana. Il Toro è travolto 4-1 ma salva l'onore. Perché, dopo una prima mezzora in apnea, i ragazzi di Longo, puniti dall'ennesima magia di Dybala e dal dardo di Cuadrado, sono stati bravi a reagire e a rientrare in partita con un rigore di Belotti sul finire del primo tempo. E a sfiorare il 2-2 nel primo quarto d'ora della ripresa. Poi è salito ... Leggi su liberoquotidiano

