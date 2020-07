La "grande paura" per la Regina La "dama nera" può rovinare tutto - (Di sabato 4 luglio 2020) Carlo Lanna Secondo le ultime indiscrezioni, la Regina Elisabetta sarebbe in apprensione per Andrea dopo l'arresto della "dama nera" Nelle ultime ore il caso Epstein ha avuto una svolta sostanziale. È stata arrestata la donna che, secondo l’accusa, si è resa complice di tutte le violenze dell’imprenditore statunitense. Si tratta di Ghislaine Maxwell, soprannominata la “dama nera”. E ora che è nelle mani dell’FBI, la migliore amica del manager, ammette di voler collaborare con le autorità e di voler fare "i nomi", promettendo di far luce sulla vicenda. Quanto accaduto, inevitabilmente, getta un’ombra oscura su tutta la casa reale inglese e fa tremare la Regina Elisabetta. Il caso Epstein, infatti, ha scosso nel profondo le mura di Buckingham Palace, e ha messo in serio pericolo il buon nome dei Windsor e del ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : grande paura La "grande paura" per la Regina La "dama nera" può rovinare tutto ilGiornale.it Tragedia sfiorata sul Grande Raccordo Anulare: all’improvviso si apre una voragine di un metro

Il cedimento del manto stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri all’altezza dell’uscita della Pisana in carreggiata interna. Paura tra gli automobilisti che si sono visti cedere davanti agli occhi l ...

Voragine sul Grande Raccordo Anulare di Roma: paura tra gli automobilisti

Roma, pericolo sul Grande Raccordo Anulare: ragazzo sfreccia in monopattino tra le auto Un ragazzo ha percorso parte del Grande Raccordo Anulare a bordo di un monopattino. Un gesto molto pericoloso ch ...

