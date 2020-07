La fidanzata di Donald Trump Jr positiva al Covid (Di sabato 4 luglio 2020) La fidanzata di Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, è risultata positiva al coronavirus. Lo ha reso noto il capo dello staff del comitato da lei guidato, Sergio Gor, secondo cui “dopo essere risultata positiva, Kimberly è stata immediatamente messa in isolamento per limitare qualsiasi contatto”.La donna, impegnata nella raccolta fondi per la campagna del presidente, “sta bene e sarà risottoposta a tampone per assicurare che la diagnosi sia corretta, dal momento che è asintomatica, ma in via precauzionale cancellerà tutti i prossimi impegni”, ha aggiunto Gor, secondo cui Donald Trump jr. ”è risultato negativo, ma anche lui si è messo in isolamento e ha cancellato tutti gli eventi pubblici”.Guilfoyle è risultata positiva al coronavirus in Sud Dakota, prima della partecipazione ... Leggi su huffingtonpost

