La crisi del Covid: noto artigiano del vetro di Murano si suicida nel megazzino, non trovava lavoro (Di sabato 4 luglio 2020) Viveva e lavorava a Murano ma a causa della crisi economica generata dal Coronavirus non riusciva più a trovare un’occupazione stabile. Un 49enne ha deciso di togliersi la vita Non riusciva più a sopportare le difficoltà economiche alle quali si era improvvisamente trovato a far fronte a causa dell’emergenza coronavirus che per diversi mesi ha … L'articolo La crisi del Covid: noto artigiano del vetro di Murano si suicida nel megazzino, non trovava lavoro NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : crisi del Il Coronavirus ha provocato una crisi economica diversa da quelle del passato. Ecco perché Il Fatto Quotidiano Salta la detassazione del contributo Enpam di 1.000 euro ai medici

«Ieri Parlamento e Governo hanno assestato l'ennesimo duro colpo a tutti i medici del nostro Paese che sono stati in prima fila nei drammatici mesi dell'emergenza Covid-19». Comincia così il comunicat ...

Coronavirus mondo: nuovo record Usa con oltre 57 mila contagi. In Catalogna lockdown per 200 mila persone

Nel mondo sono stati superati gli 11 milioni di casi di coronavirus. Secondo l'ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University, i contagi sono 11.037.625 a livello globale e i morti 523.898. La situa ...

