La casa 2: Bruce Campbell e quella battuta che conquistò Kurt Russell (Di sabato 4 luglio 2020) Kurt Russell rimase molto colpito da una battuta pronunciata da Bruce Campbell in La casa 2, tant'è che la menzionò all'attore quando lo incontrò nuovamente anni dopo. Durante la scena de La casa 2 in cui la testa mozzata di Linda morde la mano di Ash, Bruce Campbell avrebbe dovuto semplicemente pronunciare una battuta, la preferita di Kurt Russell: "capannone". La parola è stata successivamente registrata una seconda volta in post-produzione a causa della scarsa qualità dell'audio. Questo passaggio aggiuntivo ha conferito un suono molto strano alla battuta, leggermente "sproporzionato", in intensità e volume, rispetto al resto della traccia audio. Nove anni dopo, durante le riprese del suo cameo in Fuga da Los Angeles, la prima cosa che Kurt Russell disse a Bruce Campbell sul set fu: ... Leggi su movieplayer

