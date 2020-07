La “bomba” Anm: così la magistratura tradisce il proprio ruolo (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug – Le vicende delle scorse settimane emerse, riguardanti il marcio presente in parte della magistratura, hanno gettato ombre non trascurabili per l’immagine dell’ente dinanzi alla nazione. Come riportato accuratamente dal quotidiano La Verità, in delle intercettazioni agli atti riguardanti l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara emergono dettagli a dir poco inquietanti. L’offensiva della magistratura contro Salvini e Berlusconi Vi sono diversi messaggi dove risulta chiara volontà di attaccare l’allora ministro degli Intenri Matteo Salvini, per scopi politici piuttosto che giuridici. Si arriva ad aver coscienza che il leader della Lega non abbia commesso alcun reato nell’impedire lo sbarco di una nave con a bordo immigrati clandestini ma esso vada attaccato a prescindere, probabilmente per pressioni ricevute da terzi ... Leggi su ilprimatonazionale

