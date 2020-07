L.elettorale: Orlando, 'c'è accordo 8 gennaio, tema rappresentanza centrale' (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "La nota congiunta dell'8 gennaio testimonia che tutte le forze di maggioranza erano consapevoli della mostruosità che deriva dal combinato disposto tra taglio dei parlamentari e Rosatellum. Milioni di italiani resterebbero senza rappresentanza. Se c'è stato un cambio di opinione è bene dirlo, ma il tema non può essere rimosso". Lo afferma il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, intervistato dal 'Corriere della Sera', a proposito della riforma della legge elettorale e delle perplessità di Leu e Iv sulle soglie di sbarramento. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : L.elettorale: Orlando, 'c'è accordo 8 gennaio, tema rappresentanza centrale'... - PoliticaNewsNow : Legge elettorale, Orlando: 'Evitare cittadini sottorappresentati' - Davide72 : @AndreaOrlandosp Orlando tutti i governi dal 2006 in poi si sono fatti la legge su misura per perdere di poco le el… -

Ultime Notizie dalla rete : elettorale Orlando

Il Denaro

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “La nota congiunta dell’8 gennaio testimonia che tutte le forze di maggioranza erano consapevoli della mostruosità che deriva dal combinato disposto tra taglio dei parlament ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Per le alleanze in vista delle prossime Regionali, a partire dalla Liguria, “credo che il risultato sarà equilibrato. E comunque entrare in campagna elettorale mentre il gov ...