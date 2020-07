Kimberly Guilfoyle, la fidanzata del figlio di Donald Trump è positiva al coronavirus: era in South Dakota per le celebrazioni del 4 luglio (Di sabato 4 luglio 2020) Mentre i numeri dell’epidemia crescono senza sosta negli Stati Uniti, i contagi si avvicinano anche alle mura della Casa Bianca: Kimberly Guilfoyle, la fidanzata di Donald Trump Jr., figlio del presidente degli Stati Uniti è risultata positiva al Covid. La notizia è stata data dal New York Times, proprio alla vigilia della Festa dell’Indipendenza: il tycoon ha voluto celebrare la ricorrenza con un grande evento al monte Rushmore scatenando le polemiche proprio per l’assenza di stringenti misure di sicurezza anti-Covid. Alle celebrazioni era presente anche Kimberly, da sempre molto attiva nella raccolta fondi a favore della rielezione del presidente. La donna ha viaggiato assieme al compagno in South Dakota, ma dopo la scoperta del test positivo, per precauzione, la coppia tornerà sulla Costa Est. Guilfoyle comunque non accusava sintomi e continua ... Leggi su ilfattoquotidiano

