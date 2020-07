Juventus-Torino:2-0 La diretta Dybala più Cuadrado, Buffon record di presenze (Di sabato 4 luglio 2020) Juventus-Torino è la prima partita della 30a giornata di Serie A, in programma tra oggi e domani. Il derby della Mole è fondamentale per la corsa allo scudetto bianconera, perché... Leggi su ilmessaggero

juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - juventusfc : ?? LIVE! ?? Su Sito e App Juventus, sezione @JuventusTV , VIA al prematch del Derby! Non perdetelo! ??… - fattoquotidiano : Juventus-Torino, per Buffon record di presenze in A: sono 648. Superato Maldini - SALVO20_05 : Ma il Torino si è scordato che doveva giocare il derby???????????????? #JuveTorino #Juventus #Torino #4luglio #4temmuz… -