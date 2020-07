Juventus – Torino – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali (Di sabato 4 luglio 2020) Juventus – Torino apre la 30° giornata del campionato di Serie A 2019/20. La partita si gioca tra poco, alle 17.15, all’Allianz Stadium di Torino, sede delle partite interne della Juventus. La gara si gioca a porte chiuse per le norme anticontagio dovute alla pandemia da Covid19 che ha interrotto la stagione calcistica nello scorso inverno. Il derby della mole di oggi è il numero 150 della Serie A. L’ultima vittoria del Torino è un 2-1 nel 2015, ma è l’unica negli ultimi 27 precedenti. Juventus – Torino Ultime dai campi Giornata molto calda a Torino: ci sono circa 28° e l’atmosfera non è esattamente quella ideale per giocare a calcio. L’ulteriore anticipo alle 17.15 potrebbe quindi ulteriormente sfavorire lo spettacolo in campo. Gli uomini di Sarri vanno alla ricerca dei punti per tenere a distanza la Lazio, ... Leggi su giornal

