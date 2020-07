Juventus Torino: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) Primo anticipo della Serie A TIM tra Juventus e Torino: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida delll’Allianz Stadium. Si è giocata con calcio d’inizio alle 17.15 di oggi sabato 4 luglio la partita tra Juventus e Torino, derby della Mole. I bianconeri erano a caccia di punti per avvicinare il nono scudetto … L'articolo Juventus Torino: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

goal : GOAL! Cristiano Ronaldo restores Juventus' two-goal advantage! ? Juve 3-1 Torino - juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Juventus *3-1 Torino *(Ronaldo 61‘) #SSFootball - yoshi5477 : RT @UEFAcom_it: ?? Il Derby della Mole è bianconero ? ? La #Juventus stende 4?-1? il #Torino e si porta momentaneamente a +7 sulla #Lazio… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveTorino 4-1: poker bianconero nel derby della Mole ???? [@romeoagresti] -

Juventus-Torino è la prima partita della 30a giornata di Serie A, in programma tra oggi e domani. Il derby della Mole è fondamentale per la corsa allo scudetto bianconera, perché la squadra di Sarri ...