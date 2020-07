Juventus-Torino, Sarri: “Su Dybala non ho mai avuto dubbi” (Di sabato 4 luglio 2020) “Con Dybala c’è un rapporto buono e schietto. Su di lui non ho mai avuto dubbi e gli ho sempre detto quello che penso sul modo di allenarsi. L’ho portato alla convinzione di dover giocare più vicino a Ronaldo perché porta un vantaggio ad entrambi”. Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo la vittoria della Juventus per 4-1 sul Torino nel derby dell’Allianz Stadium. La formazione bianconera allunga a +7 sulla Lazio, in attesa del match dei biancocelesti contro il Milan: “Non era una partita semplice – ha spiegato il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport – Dopo essere andati avanti di due gol, il rigore di Belotti ci ha innervosito e abbiamo avuto qualche minuto di confusione. Poi nel momento di stanchezza, è venuta fuori la qualità superiore della Juventus”. L’autore del 2-0 ... Leggi su sportface

