Juventus Torino, Sarri: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato” (Di sabato 4 luglio 2020) Juventus Torino – La squadra di Maurizio Sarri vince il Derby con poker firmato dalle reti di Dybala, Cuadrado,Ronaldo ed autorete di Djidji. Il rigore di Andrea Belotti, concesso grazie all’ausilio del Var nel primo tempo, non è servito a dare la scossa alla squadra ospite. Ottima la gara di Ronaldo, Dybala, Bentancur e Cuadrado. Prestazione opaca, invece, quella di De Ligt e di Federico Bernardeschi. Bocciato invece Pjanic, sostituto al cinquantesimo minuto da Matuidi. Juventus Torino, le parole di Sarri “Non era una partita semplice, ma lo sapevamo. Siamo andati in vantaggio velocemente- ha commentato il tecnico tramite Sky Sport-, poi abbiamo raddoppiato e abbiamo pensato forse che fosse facile. Il rigore ci ha innervosito, ci ha fatto perdere il controllo della partita perchè pensavamo che fosse chiusa e lì abbiamo sbagliato noi. abbiamo avuto ... Leggi su juvedipendenza

