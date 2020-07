Juventus-Torino, Ronaldo gol su punizione: la prima volta in bianconero (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Finalmente Cristiano Ronaldo su punizione. Nel secondo tempo di Juventus-Torino, derby valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, il fuoriclasse portoghese trova la via del gol anche su calcio piazzato, per la prima volta da quando veste la maglia bianconera. Pennellata con il destro e Sirigu non può assolutamente nulla: ecco il VIDEO del GOL del 3-1. Leggi su sportface

goal : GOAL! Cristiano Ronaldo restores Juventus' two-goal advantage! ? Juve 3-1 Torino - juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - MagicRemmy : RT @goal: GOAL! Cristiano Ronaldo restores Juventus' two-goal advantage! ? Juve 3-1 Torino - Evancepaul : Goal Update Juventus 3-1 Torino 61' Cristiano Ronaldo #JuveTorino -